Песков привился от коронавируса вакциной «Спутник Лайт»
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков привился от коронавируса Covid-19 вакциной «Спутник Лайт», сообщает РИА Новости.
«Антител было очень много. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения — прим. Т-и) и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела. Температура была день», — рассказал официальный представитель Кремля.
Песков переболел коронавирусом еще в мае 2020 года. В октябре, отвечая на вопрос, вакцинировался ли он от Covid-19, пресс-секретарь главы государства сообщил, что у него сохранился высокий уровень антител к патогену.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России необходимо достичь коллективного иммунитета от коронавируса на уровне не менее 80%. По ее данным, сейчас более 90% избыточной смертности в стране приходится на Covid-19.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса.