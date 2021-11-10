Голикова: В России необходимо достичь коллективного иммунитета на уровне не менее 80%

Для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета в 80% необходимо привить еще 20 млн граждан России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на прошедшей онлайн встрече Президента России Владимира Путина с членами Правительства страны.

«Если в ближайший месяц не достигнем этого показателя, то мы потеряем все те результаты и темпы, к которым стремились. Все россияне, у которых нет медотвода от вакцинации, должны ее пройти», — приводит слова Голиковой Telegram-канал Правительства РФ.

При этом, по словам вице-премьера, в идеале для борьбы с коронавирусом уровень иммунизации населения должен составлять 90–95%. Сейчас же он равняется 48,4%.

По темпам вакцинации среди регионов России лидируют Республика Тыва, Московская область, Республика Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.

Вместе с тем в некоторых субъектах Федерации уровень коллективного иммунитета к коронавирусу не меняется. Это республики Дагестан, Кабардино-Балкария и Татарстан, Томская область, Ставропольский и Камчатский края, перечислила докладчик.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что в трех регионах России уровень заболеваемости Covid-19 превысил среднероссийский, о чем сообщало ИА «Татар-информ».