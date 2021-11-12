Голикова: Более 90% избыточной смертности в России приходится на коронавирус

Доля коронавируса Covid-19 среди причин избыточной смерти в России за девять месяцев этого года превышает 90%. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«Мы, к сожалению, фиксируем достаточно серьезные показатели смертности, и за девять месяцев 2021 года, январь — сентябрь — это данные, по которым мы имеем официальную статистику, из общего количества избыточной смертности 91,2% приходится на Covid», — констатировала Голикова.

«Сегодня мы можем смело сказать, что это серьезно влияет [не только] на потерю каждой из наших семей, но и на общую демографическую ситуацию», — подчеркнула она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроекты о введении QR-кодов в транспорте, магазинах и кафе.

В России сейчас продолжается активная прививочная кампания. Глава государства Владимир Путин ранее неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса.