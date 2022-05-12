Песков: Попавшие под ответные санкции компании не смогут получать газ из России

Зарубежные компании, которые попали под ответные меры России в ответ на западные санкции, больше не смогут взаимодействовать с РФ в газовой сфере и продолжать поставки. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Там же санкции блокирующие в отношении этих компаний, поэтому с этими компаниями никаких не будет взаимоотношений, они просто запрещены», – сказал представитель Кремля.

Песков заметил, что «в процессе, по всей видимости, будут участвовать другие компании», но за более подробными сведениями следует обратиться к «Газпрому».

Напомним, 11 мая Кабмин утвердил список из более 30 компаний, являвшихся дочерними структурами «Газпрома», против которых вводятся специальные экономические меры. В этот перечень в том числе попали Gazprom Germania GmbH и Gazprom, оператор польской части газопровода Ямал – Европа и другие.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого страны Запада начали ужесточать санкции против России. В частности, Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа, их примеру последовала Великобритания.

Европейский Союз, в свою очередь, выразил намерение постепенно отказаться от приобретения энергоносителей из РФ. Отказ от поставок российского каменного угля уже начался. Страны — члены ЕС в разной степени зависят от энергоресурсов из России. В наибольшей степени на них завязаны Германия, Италия, Венгрия и Австрия.