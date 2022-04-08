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Экономика
8 апреля 2022  21:26

МИД Франции: Запрет на импорт угля из России пока не затронет действующие контракты

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Вступивший в силу запрет на импорт в ЕС угля из России пока не коснется действующих контрактов. Они будут действовать до августа — за это время европейские страны рассчитывают найти альтернативные варианты поставок, рассказал представитель МИД Франции во время брифинга.

«Европейский союз вчера принял пятый пакет санкций <...> Европейцы, в частности, решили запретить закупку, импорт и транспортировку в Евросоюз российского угля и твердого ископаемого топлива. Этот запрет на импорт угля вступит в силу немедленно, за исключением контрактов, которые находятся в стадии реализации, они будут прекращены в начале августа», — приводит его слова РИА Новости.

Во французском МИД уточнили, что Евросоюз ищет возможности для преодоления энергетической зависимости от России.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что если ЕС откажется от российского угля, то страна начнет поставлять его в другие государства.

#Франция #санкции #поставки
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