Песков подтвердил, что переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся 1 февраля

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Трехсторонние переговоры российской, украинской и американской делегаций в Абу-Даби предполагается продолжить 1 февраля. Появившуюся ранее информацию подтвердил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На 1 февраля запланированы [переговоры]. Ну, ориентировочно, но пока исходим из этого», – заявил пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина (цитата по ТАСС).

На вопрос о том, началась ли уже подготовка к новому раунду переговоров, Песков ответил в ироничном духе: «Ну, а как вы думаете? Нет, они без подготовки [пойдут]».

Первая трехсторонняя встреча в Объединенных Арабских Эмиратах проходила 23 и 24 января. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Министерства обороны РФ (бывшего Главного разведывательного управления, ГРУ) адмирал Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров (бывший министр обороны).

В состав американской делегации входили спецпосланник Президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять политика Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Стороны в целом положительно оценили результаты встречи. На ней шла речь в том числе о контроле над Донбассом и статусе Запорожской АЭС. О том, что следующий раунд консультаций должен состояться в том же Абу-Даби 1 февраля, первым сообщил со ссылкой на американского чиновника корреспондент известного своими инсайдами портала Axios Барак Равид.