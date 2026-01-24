news_header_top
Политика 24 января 2026 16:23

В Абу-Даби завершились переговоры представителей России, Украины и США

В Абу-Даби завершились начавшиеся накануне и состоявшие из двух раундов переговоры делегаций России, Украины и Соединенных Штатов по вопросам безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Российская делегация, которую возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Министерства обороны РФ (бывшего Главного разведывательного управления, ГРУ) адмирал Игорь Костюков, вернулась в отель.

Представители американской делегации после завершения переговоров отправились в аэропорт. В ее состав входили спецпосланник Президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Следующий раунд переговоров может пройти в том же Абу-Даби на следующей неделе. Об этом в социальной сети X (прежде Twitter) со ссылкой на украинских чиновников рассказал корреспондент портала Axios Барак Равид.

Источник ТАСС подчеркнул, что трехстороннюю встречу нельзя назвать безрезультатной, результаты у консультаций есть.

В свою очередь представители украинской стороны в разговоре с Бараком Равидом назвали прошедшие переговоры «позитивными» и «конструктивными». Украинскую делегацию возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров (бывший министр обороны).

