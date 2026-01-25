news_header_top
Политика 25 января 2026 12:33

Axios: В США допускают скорую встречу Путина и Зеленского

После прошедших в Абу-Даби переговоров российской, украинской и американской делегаций увеличилась вероятность встречи Президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на мнения американских чиновников.

«Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского», – заявил один из собеседников издания. По его оценке, если следующие трехсторонние переговоры в ОАЭ пройдут успешно, за ними может последовать встреча сторон в Москве или Киеве.

В целом американские должностные лица уверены, что в ходе консультаций был достигнут прогресс. По их словам, «ни один вопрос не остался без внимания», и, кроме того, «все относились друг к другу с уважением, поскольку <…> действительно искали решения».

Параллельно американский чиновник заявил агентству Reuters, что, на его взгляд, двусторонние переговоры между Путиным и Зеленским или трехсторонние, с участием Президента США Дональда Трампа, «не так уж далеки».

Трехсторонняя встреча в Объединенных Арабских Эмиратах проходила 23 и 24 января. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Министерства обороны РФ (бывшего Главного разведывательного управления, ГРУ) адмирал Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров (бывший министр обороны).

В состав американской делегации входили спецпосланник Президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Стороны в целом положительно оценили результаты встречи. На ней шла речь в том числе о контроле над Донбассом и статусе Запорожской АЭС. Следующий раунд переговоров должен состояться в том же Абу-Даби 1 февраля, рассказал со ссылкой на американского чиновника корреспондент Axios Барак Равид.

СМИ: Переговоры в Абу-Даби касались Донбасса и Запорожской АЭС
