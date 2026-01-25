СМИ: Переговоры в Абу-Даби касались Донбасса и Запорожской АЭС

На продлившихся два дня переговорах России, Украины и Соединенных Штатов в Абу-Даби обсуждался контроль над Донбассом и статус Запорожской АЭС. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, в ходе консультаций были затронуты «территориальные требования России в Донбассе, спор вокруг Запорожской атомной электростанции, а также шаги для деэскалации, необходимые с обеих сторон».

Трехсторонняя встреча в Объединенных Арабских Эмиратах проходила 23 и 24 января. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Министерства обороны РФ (бывшего Главного разведывательного управления, ГРУ) адмирал Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров (бывший министр обороны).

В состав американской делегации входили спецпосланник Президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять политика Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Стороны в целом положительно оценили результаты встречи. Следующий раунд переговоров должен состояться в том же Абу-Даби 1 февраля, рассказал со ссылкой на американского чиновника корреспондент Axios Барак Равид.