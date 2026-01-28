Ушаков: Кремль пригласит Зеленского в Москву, когда тот будет готов к встрече с Путиным

Помощник Президента РФ Юрий Ушаков

Фото: kremlin.ru

Российские власти могут пригласить украинского лидера Владимира Зеленского в Москву, если тот будет готов к встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину (фрагмент разговора опубликован в Telegram-канале журналиста).

По словам дипломата, этот вопрос обсуждался несколько раз в ходе телефонных переговоров Путина с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

«<…> мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, это первое. А во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», – изложил Ушаков свое понимание сути подхода руководства России к данной теме.

«Президент наш несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву», – подчеркнул помощник Путина.

Ранее стало известно, что в США после прошедших 23 и 24 января российско-украино-американских переговоров в Абу-Даби допускают скорую встречу Путина и Зеленского. Новый раунд консультаций намечен на 1 февраля.