Песков: Международные переговоры по Украине однозначно нужны

Международные переговоры по ситуации на Украине с участием Президента РФ Владимира Путина и лидеров других государств однозначно нужны, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что на сегодняшний день результативность переговоров оставляет желать лучшего, однако это не отменяет их важности. Представитель Кремля напомнил о том, что Путин всегда был и остается сторонником дипломатического подхода.

«Они [переговоры] однозначно нужны, они востребованы, они всегда поддерживались и поддерживаются Президентом Путиным и российской стороной, – подчеркнул Песков. – И именно президент Путин всегда был сторонником переговорного процесса и дипломатии».

23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.

Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля в Гомельской области Беларуси, вторая встреча прошла в Беловежской пуще. В рамках второго раунда стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Третий раунд переговоров состоялся в Беларуси 7 марта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил возможность переговоров Президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.