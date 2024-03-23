Песков ответил, планируется ли обращение Путина из-за теракта в «Крокусе»

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, планируется ли обращение главы государства Владимира Путина к гражданам в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Мы сообщим», – цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

Позднее агентство сообщило, что глава государства выступит с обращением в 15.30.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали более 110 человек. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».

Сегодня в Татарстане отменены все массовые мероприятия.