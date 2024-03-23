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Песков ответил, планируется ли обращение Путина из-за теракта в «Крокусе»
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, планируется ли обращение главы государства Владимира Путина к гражданам в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«Мы сообщим», – цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.
Позднее агентство сообщило, что глава государства выступит с обращением в 15.30.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали более 110 человек. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».
Сегодня в Татарстане отменены все массовые мероприятия.
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