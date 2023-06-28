Песков отреагировал на слухи о том, что Суровикин знал о готовящемся мятеже

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Сообщения о том, что генерал армии Сергей Суровикин, заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил), знал о планах основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина поднять мятеж, являются не более чем спекуляциями и пересудами. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров», — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее газета The New York Times, сославшись на американских официальных лиц, которых проинформировала разведка США, рассказала, что генерал Суровикин будто бы «заранее знал» о намерениях Пригожина восстать против руководства Министерства обороны.

Необходимо отметить, что вечером 23 июня, после начала мятежа, Сергей Суровикин обратился к бойцам частной военной компании «Вагнер» с призывом не участвовать в противозаконных действиях.

События с участием ЧВК «Вагнер», квалифицированные правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа, происходили 23 и 24 июня. Отряды ЧВК «Вагнер» еще 25 июня покинули регионы, в которых действовали до этого.

Позднее Президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы «Вагнера» — патриоты России, но их попытались использовать втемную. Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено.