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Экономика
29 марта 2022  20:22

Макрон назвал невозможным переход на рубли при оплате поставок российского газа

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В разговоре с Президентом России Владимиром Путиным французский лидер Эммануэль Макрон заявил о невозможности платить за поставки российского газа в рублях. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает ТАСС.

Ранее Президент России объявил, что с 31 марта расчеты за газ с недружественными странами будут переведены в рубли. При этом зарубежные покупатели голубого топлива смогут приобрести российскую валюту на Мосбирже по курсу.

#Эммануэль Макрон #Владимир Путин #поставки газа #рубль
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