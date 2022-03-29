Макрон назвал невозможным переход на рубли при оплате поставок российского газа

В разговоре с Президентом России Владимиром Путиным французский лидер Эммануэль Макрон заявил о невозможности платить за поставки российского газа в рублях. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает ТАСС.

Ранее Президент России объявил, что с 31 марта расчеты за газ с недружественными странами будут переведены в рубли. При этом зарубежные покупатели голубого топлива смогут приобрести российскую валюту на Мосбирже по курсу.