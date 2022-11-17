Песков назвал «первопричиной» инцидента с ракетами в Польше НАТО и США

Первопричиной падения двух ракет в Польше, приведшего к гибели людей, и в целом текущего положения дел являются действия Соединенных Штатов и НАТО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее США возложили ответственность за инцидент с ракетами в Польше на Россию — независимо от того, что, скорее всего, они были запущены украинской ПВО. В Белом доме подчеркнули, что «ответственной за этот трагический инцидент» является РФ, а Украина «имеет полное право защищать себя».

«Американцы говорят в парадигме „Если бы не было того-то, то и не было бы этого“. Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — отреагировал на заявление американской администрации Песков.

Вечером 15 ноября на территории Польши у границы с Украиной упали две ракеты, что привело к гибели двух человек. Президент США Джо Байден сообщил партнерам в НАТО и G7, что инцидент произошел в результате работы украинской ПВО. Позднее украинская сторона признала, что применила систему ПВО недалеко от места происшествия примерно в то время, когда случился инцидент.