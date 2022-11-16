Киев признал применение ПВО рядом с местом падения ракет в Польше

Украинские военные сообщили руководству США и других западных союзников о том, что перехватить российскую ракету в период времени, совпадающий с инцидентом на территории Польши. Системы ПВО работали недалеко от места происшествия, передает CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

По данным телеканала, эти сведения стали основой для нынешней оценки инцидента со стороны Вашингтона – Джо Байден ранее сообщил партнерам в НАТО и G7 о том, что инцидент произошел в результате работы украинской системы противовоздушной обороны.

В Кремле, напомним, отметили разумную и спокойную реакцию американских властей на инцидент в противовес заявлениям Польши, которые пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал «истеричными». Сразу после обнаружения ракет в Пентагоне призвали оперировать только фактами и отметили, что не имеют подтверждения падения российских ракет в Польше.