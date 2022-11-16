США возложили ответственность за инцидент с ракетами в Польше на Россию

США возлагают на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от того, какими будут результаты расследования, говорится в сегодняшнем заявлении Белого дома. Однако вместе с тем отмечается, что американские власти до сих пор не увидели свидетельств, опровергающих, что в Польше упали украинские ракеты.

«Мы не видели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Польши [Анджея] Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, был результатом украинской ракеты ПВО, которая, к сожалению, упала в Польше. Мы будем продолжать оценивать и делиться любой новой информацией прозрачно по мере ее поступления. Мы также продолжим поддерживать тесный контакт с украинцами относительно любой информации, которой они располагают для заполнения анкеты», – говорится в заявлении.

При этом Белый дом заявил, что какие бы окончательные выводы не были сделаны в ходе расследования, «ответственной за этот трагический инцидент, является Россия», а Украина «имеет полное право защищать себя».

Чуть раньше сегодня Киев признал, что применял систему ПВО недалеко от места происшествия в период времени, совпадающий с инцидентом на территории Польши.

Напомним, ракеты в приграничной с Украиной польской деревне взровались накануне вечером, погибли два человека. В зарубежных СМИ распространили информацию о том, что это российские ракеты, однако в Минобороны это опровергли, заявив, что не вели обстрелов польско-украинской границы. Президент США Джо Байден сообщил партнерам в НАТО и G7 о том, что инцидент произошел в результате работы украинской системы противовоздушной обороны. В Кремле сегодня отметили «профессиональную и спокойную» реакцию американских властей на инцидент.