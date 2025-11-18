Песков назвал оправданными отключения интернета ради борьбы с БПЛА

Фото: © «Татар-информ»

Руководство России считает полностью оправданными отключения мобильного интернета в некоторых регионах ради борьбы с атаками беспилотников. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сославшись на мнение силовых ведомств.

«Мы <…> исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности», – подчеркнул пресс-секретарь Президента РФ, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

В связи с этим Песков выразил уверенность, что «предметную оценку могут и должны давать» только специалисты силовых структур. «<…> принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым», – подытожил он.

Ранее в Ульяновской области заявили, что ограничения на работу мобильного интернета будут действовать до завершения специальной военной операции. Позднее в регионе подчеркнули, что отключения «носят географически избирательный характер».

На этом фоне Минцифры России сообщило, что так называемый «белый список» интернет-ресурсов, которые продолжат работать при ограничении мобильного интернета, расширен.

До этого была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.