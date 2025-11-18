news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 18 ноября 2025 13:09

Песков назвал оправданными отключения интернета ради борьбы с БПЛА

Читайте нас в
Телеграм
Песков назвал оправданными отключения интернета ради борьбы с БПЛА
Фото: © «Татар-информ»

Руководство России считает полностью оправданными отключения мобильного интернета в некоторых регионах ради борьбы с атаками беспилотников. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сославшись на мнение силовых ведомств.

«Мы <…> исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности», – подчеркнул пресс-секретарь Президента РФ, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

В связи с этим Песков выразил уверенность, что «предметную оценку могут и должны давать» только специалисты силовых структур. «<…> принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым», – подытожил он.

Ранее в Ульяновской области заявили, что ограничения на работу мобильного интернета будут действовать до завершения специальной военной операции. Позднее в регионе подчеркнули, что отключения «носят географически избирательный характер».

На этом фоне Минцифры России сообщило, что так называемый «белый список» интернет-ресурсов, которые продолжат работать при ограничении мобильного интернета, расширен.

До этого была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.

читайте также
В Ульяновской области заявили о локальном характере ограничений мобильного интернета
Минцифры обновило «белый список» сайтов, доступных при отключении интернета
В приложении «Госуслуги» запустят встроенный сервис для измерения скорости интернета
В приложении «Госуслуги» запустят встроенный сервис для измерения скорости интернета
#мобильный интернет #отключение #спецоперация #беспилотники #беспилотная опасность #Дмитрий Песков
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

17 ноября 2025
Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

17 ноября 2025