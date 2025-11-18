news_header_top
Общество 18 ноября 2025 08:27

В приложении «Госуслуги» запустят встроенный сервис для измерения скорости интернета

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В приложении «Госуслуги» в декабре 2025 года запустят встроенный сервис, позволяющий пользователям измерять скорость доступа в интернет. Об этом сообщил газете «Известия» источник в Минцифры России.

По его данным, инструмент будет работать на базе российского программного обеспечения «Мегабитус», которое интегрируют в государственный портал. Новый модуль станет первым сервисом такого типа, внедренным в один из наиболее популярных цифровых ресурсов страны.

Пользователи смогут измерять скорость соединения прямо со смартфона, а также получать данные о времени задержки передачи пакетов (ping).

#госуслуги #интернет
