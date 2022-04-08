Песков: Если ЕС откажется от экспорта угля, РФ начнет поставки на другие рынки

Если европейские потребители откажутся от экспорта российского угля, РФ переориентирует поставки на альтернативные рынки. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

Накануне ЕС согласовал пятый пакет санкций против России. Он предусматривает постепенный отказ от импорта угля из РФ.

Представитель Кремля отметил, что сейчас этот вид топлива все еще остается востребованным в Европе.

«Разумеется, уголь по-прежнему является весьма востребованным товаром, потоки угля по мере того, как будут отказываться от потребления в Европе <...> будут переориентироваться на альтернативные рынки», – сказал он.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны в ответ начали ужесточать санкции против России.

В частности, Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Их примеру намерена последовать Великобритания. Еврокомиссия также сочла возможным сократить потребление газа на две трети в этом году и полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года».

Ранее Песков заявил, что если Европа откажется от газа, Россия может поставлять его в другие страны, о чем сообщал «Татар-информ».