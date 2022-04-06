Песков: Если Европа откажется от газа, Россия может поставлять его в другие страны

Мир гораздо шире, чем Запад, Россия может осуществлять поставки газа в другие страны. Такое мнение в интервью французскому телеканалу LCI высказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы живем под санкциями в течение длительного периода, мы к этому привыкли», — отметил представитель Кремля.

По его словам, жизнь продолжается несмотря на все ограничения. Он также добавил, что потребность в газе существует во всем мире.

«Мы можем экспортировать газ в другие страны», — заявил Песков.

Он также добавил, что новая финансовая система в мире в процессе становления и это то, что неизбежно произойдет.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.