Песков: Если Европа откажется от газа, Россия может поставлять его в другие страны
Мир гораздо шире, чем Запад, Россия может осуществлять поставки газа в другие страны. Такое мнение в интервью французскому телеканалу LCI высказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы живем под санкциями в течение длительного периода, мы к этому привыкли», — отметил представитель Кремля.
По его словам, жизнь продолжается несмотря на все ограничения. Он также добавил, что потребность в газе существует во всем мире.
«Мы можем экспортировать газ в другие страны», — заявил Песков.
Он также добавил, что новая финансовая система в мире в процессе становления и это то, что неизбежно произойдет.
Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.