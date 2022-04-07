ЕС согласовал пятый пакет санкций против России

Евросоюз согласовал новый, пятый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Об этом со ссылкой на французскую делегацию сообщает РИА Новости.

«Постпреды согласовали пакет санкций в контексте российской агрессии против Украины», — говорится в заявлении в Twitter.

На этот раз под ограничения попадают российские бизнесмены, журналисты, военные и представители силовых структур. Помимо этого, они затронут промышленные и технологические секторы экономики и приведут к заморозке активов нескольких российских банков.

Вводится запрет на импорт угля, эмбарго на поставки оружия в РФ и ограничения на доступ в судов под российским флагом в порты стран ЕС.

Ожидается, что завтра список рестрикций появится в официальном журнале объединения. После этого они вступят в силу.

Ужесточение санкций Запада связано с проведением специальной военной операции на Украине. 24 февраля, после обращения глав ДНР и ЛНР, о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.