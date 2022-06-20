Песков: ЕС не отдает России турбины, необходимые для поставок газа
Европа не отдает России ремонтируемые турбины, необходимые для поставок газа, это рукотворный кризис. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Вы знаете, что перекачивающие мощности, а именно турбины, должны проходить капитальный ремонт, какие-то турбины не могут быть возвращены, то есть европейцы их не возвращают на место. Именно это и является причиной того, что просто нечем перекачивать. То есть это рукотворный кризис, он создан руками Евросоюза», — поделился своим видением ситуации Песков, подчеркнув, что газ у России есть и готов к поставкам.
По мнению пресс-секретаря главы государства, европейцы должны отдать «то самое железо» и отремонтировать «железо» в соответствии с их обязательствами.
Ранее компания «Газпром» заявила о сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток» с плановых 167 млн куб. метров в сутки сначала до 100 млн куб. метров, а затем и до 67 млн. Позднее концерн Siemens подтвердил, что не могут вернуть из ремонта турбину для «Северного потока» из-за санкций, введенных против России. Капитальный ремонт таких двигателей Siemens Energy может производить только на заводе в канадском Монреале. Пока Канада и Германия ведут переговоры об урегулировании проблемы.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и стали ужесточать санкции против России.