Песков допустил проработку расширения списка товаров, экспортируемых за рубли

Высказанная Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным идея расширить список товаров, продаваемых на экспорт за рубли, может быть проработана. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это идея, которая, безусловно, должна прорабатываться с учетом того, что, на самом деле, существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчетам в национальных валютах», — сказал журналистам пресс-секретарь Президента РФ.

«Это вполне может быть проработано, и, если на сей счет будет поручение главы государства, наверняка это обретет форму каких-то конкретных предложений», — уточнил Песков.

Ранее Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предложил перевести на оплату в национальной валюте поставки нефти, зерна, древесины и других товаров «там, где нашей стране выгодно».

До этого Президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях. При этом контрагенты не увидели возможности рассчитываться за газ в российской валюте. Об отказе стран «Большой семерки» от такого шага проинформировал министр энергетики Германии Петер Альтмайер.