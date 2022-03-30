Володин предложил экспортировать за рубли нефть, зерно и древесину

России стоит расширить список товаров, экспортируемых за рубли. Перевести на оплату в национальной валюте можно поставки нефти, зерна, древесины и других товаров, считает Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п.», — написал он в телеграм-канале.

Спикер нижней палаты парламента уверен, Европа имеет все возможности рассчитываться за газ в рублях. Однако в среду потоки газа по газопроводу «Ямал — Европа» упали до нуля.

«Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях. Раньше надо было думать», — заключил Володин.

На прошлой неделе Президент России Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» до 31 марта перевести оплату в рубли по контрактам на поставки газа в недружественные страны.