Кремль раскрыл, как землетрясение в Турции скажется на создании газового хаба

Сроки создания газового хаба на территории Турции могут быть сдвинуты после трагических событий, вызванных землетрясением, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что для Анкары это сейчас далеко не приоритетная цель. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разумеется, сейчас это не может быть приоритетом для турецкой республики. Мы к этому с пониманием относимся. Соответственно, какая-то сдвижка по времени может быть. Вы знаете, что были очень высокие темпы работы в этом направлении. Но мы не сомневаемся, что Турция справится с этой бедой, окажет всю необходимую помощь пострадавшим, займется восстановлением разрушенных городов», – сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что многие страны мира, включая Россию, будут оказывать помощь Турции при необходимости. Песков также добавил, что небольшая задержка никак не повлияет на создание совместного газового хаба и проект обязательно будет реализован.

Напомним, утром 6 февраля Турцию потрясло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,7. Оно, по словам главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана самым мощным с 1939 года. По последним данным число погибших при природном катаклизме составило более 12 тыс.человек, более 62 тыс. человек ранены.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от стихийного бедствия жителей Турции. Сбор ведется в Казани, сегодня «Татар-информ» сообщил, что власти Менделеевска также отправили в столицу РТ гуманитарный груз для пострадавших.