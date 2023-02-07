«Холодно, палатки на сырой земле»: в Казани начали сбор помощи для пострадавших в Турции
Генеральное консульство Турции в Казани сегодня объявило сбор помощи для пострадавших от сильнейшего землетрясения в стране. Нужны предметы первой необходимости: теплая одежда, отопительные приборы, внешние аккумуляторы. Спустя несколько часов после объявления, в Генконсульство стали приходить неравнодушные казанцы с пакетами и коробками.
Казанцы несут цветы и игрушки в память о погибших в Турции
«Я принесла теплые вещи, шапки и шарфы. Я сама несколько месяцев жила в Турции и знаю, как там сейчас холодно. Не могла остаться равнодушной», — рассказала пришедшая в Генконсульство Элина Морданова. Девушка принесла три пакета вещей для отправки пострадавшим.
У входа в Генконсульство также организовали небольшой мемориал – сюда приносят цветы и игрушки в память о погибших в Турции. Там же разместили книгу памяти – в ней все желающие могут оставить свои соболезнования и слова поддержки турецкому народу. Оставить записи можно будет всю неделю с 10 часов утра до 18 часов вечера.
«Три Генконсульства Турции в России начали сбор помощи. В первую очередь необходима теплая одежда, электрические обогреватели, палатки, одеяла, внешние аккумуляторы. Турецкие авиакомпании готовы все это бесплатно перевезти», - прокомментировал Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан.
Чтобы сбор гумпомощи не останавливался, в консульстве решили продолжить работу даже в выходные дни.
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Слова соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану ранее выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Пооддержал он и Генерального консула Республики Турция в Казани.
«Вчера с самого утра господин Минниханов отправил нашему Президенту соболезнования. Из частных организаций, из различных государственных структур поступают соболезнования. Всем большое спасибо. Мы переживаем тяжелые и сложные дни», - поделился Исмет Эрикан в беседе с журналистом «Татар-информа».
«Когда делишься болью, ее становится меньше»
Генконсул также рассказал, что в дипломатическое представительство со вчерашнего дня поступают звонки с вопросами о том, как можно помочь жителям Турции. Однако, пока еще точно не известно, какая помощь может понадобиться жителям страны.
«Сейчас мы переживаем большую трагедию. Одно за другим произошли два страшных землетрясения, которые разрушили в общей сложности 11 тысяч зданий. Президентом Турции объявлен официальный траур. До вечера воскресенья наши флаги будут приспущены. Татары - наш братский народ. И я уверен, что они, также как и мы, переживают нашу боль, нашу трагедию. Мы всегда были вместе в счастливые дни, и в тяжелые дни также будем вместе. Когда делишься болью, ее становится меньше. И я надеюсь, все вместе мы преодолеем это», - сказал Генконсул.
Для оказания помощи Турции уже направлены два спецборта МЧС России. Более сотни спасателей со специально обученными собаками и необходимым оборудованием оказывают помощь пострадавшим.
«Около 11 утра мы вернулись домой, поскольку думали, что землетрясение закончилось...»
Тем временем в стране остаются наши соотечественники. В частично разрушенном городе Диярбакыр проживает в том числе и русскоязычное население. Россиянка Александра Кесе рассказала, что она с супругом приехала в этот город две недели назад из Стамбула в командировку.
В момент разрушительных толчков Александра, ее муж и пожилые родители находились в гостинице. Почувствовав что стены трясутся, они выбежали на улицу и увидели, как соседние дома рушатся.
«Соседние дома разрушены, но в основном пострадали здания, которым больше 20 лет. Новые пока стоят, но в их стенах появились внушительные трещины. Около 11 утра мы вернулись домой, поскольку думали, что землетрясение закончилось... Но вдруг почувствовали второй, тоже очень сильный толчок», – вспоминает со страхом россиянка.
Толчки продолжались и сегодня днем. Семья переждала ночь в машине – возвращаться в гостиницу было опасно. Александра рассказала, что местные власти выставили ограждения у поврежденых зданий и начали оказывать помощь пострадавшим.
«Тут очень холодно, палатки установили на сырой земле. Но и в машине жить очень тяжело. Мы услышали, что в соседнем городе под жилье оборудовали спортзал, где можно переночевать», - поделилась женщина.
«Здесь очень много людей, которым нужна помощь, кто остался без крыши над головой»
По словам Александры, вернуться в Стамбул из пострадавшей провинции сейчас невозможно – автотрассы закрыты. К тому же, сегодня днем толчки повторились в центральной части страны, поэтому где будет безопаснее находиться, пока не известно.
«Помощь пока организована слабо. Мы нашли место, где можно выпить горячий чай, но и то за деньги. Еду нам тоже никто не приносит. Правда, кто-то из местных жителей организовал горячее питание, но этого всем не хватит. Здесь очень много людей, которым нужна помощь, кто остался без крыши над головой», - поделилась россиянка.
В Диярбакыр продолжают работать небольшие магазины, где можно купить еду, однако возвращаться в дома людям не разрешили. Местные власти говорят необходимо время на проверку безопасности зданий. Как выживать дальше, Александра и члены ее семьи не знают.
По последним данным, в результате двух землетрясений, произошедших в Турции 6 февраля, погиб 3381 человек, еще 20 436 получили различные травмы.
Землетрясение магнитудой 7,8 случилось ночью 6 февраля, его эпицентр находился в районе Газиантепа. Днем новое землетрясение магнитудой около 7,7 произошло в центральной части Турции. Третье землетрясение магнитудой 5,3 случилось утром 7 февраля — также в центральной части страны.
Помимо Турции, сильно пострадали северные районы Сирии. Там, по предварительным данным, погибли полторы тысячи человек. В Сирию также отправились российские спасатели для оказания помощи пострадавшим.