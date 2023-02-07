«Холодно, палатки на сырой земле»: в Казани начали сбор помощи для пострадавших в Турции

Генеральное консульство Турции в Казани сегодня объявило сбор помощи для пострадавших от сильнейшего землетрясения в стране. Нужны предметы первой необходимости: теплая одежда, отопительные приборы, внешние аккумуляторы. Спустя несколько часов после объявления, в Генконсульство стали приходить неравнодушные казанцы с пакетами и коробками.

Неравнодушные казанцы несут в Генконсульство Турции пакеты и коробки с необходимыми вещами

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Казанцы несут цветы и игрушки в память о погибших в Турции

«Я принесла теплые вещи, шапки и шарфы. Я сама несколько месяцев жила в Турции и знаю, как там сейчас холодно. Не могла остаться равнодушной», — рассказала пришедшая в Генконсульство Элина Морданова. Девушка принесла три пакета вещей для отправки пострадавшим.

У входа в Генконсульство также организовали небольшой мемориал – сюда приносят цветы и игрушки в память о погибших в Турции. Там же разместили книгу памяти – в ней все желающие могут оставить свои соболезнования и слова поддержки турецкому народу. Оставить записи можно будет всю неделю с 10 часов утра до 18 часов вечера.

«Три Генконсульства Турции в России начали сбор помощи. В первую очередь необходима теплая одежда, электрические обогреватели, палатки, одеяла, внешние аккумуляторы. Турецкие авиакомпании готовы все это бесплатно перевезти», - прокомментировал Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан.

Чтобы сбор гумпомощи не останавливался, в консульстве решили продолжить работу даже в выходные дни.

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У входа в Генконсульство организовали небольшой мемориал Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Слова соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану ранее выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Пооддержал он и Генерального консула Республики Турция в Казани.

«Вчера с самого утра господин Минниханов отправил нашему Президенту соболезнования. Из частных организаций, из различных государственных структур поступают соболезнования. Всем большое спасибо. Мы переживаем тяжелые и сложные дни», - поделился Исмет Эрикан в беседе с журналистом «Татар-информа».

«Когда делишься болью, ее становится меньше»

Генконсул также рассказал, что в дипломатическое представительство со вчерашнего дня поступают звонки с вопросами о том, как можно помочь жителям Турции. Однако, пока еще точно не известно, какая помощь может понадобиться жителям страны.

Исмет Эрикан: «Татары – наш братский народ. И я уверен, что они, также как и мы, переживают нашу боль, нашу трагедию» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сейчас мы переживаем большую трагедию. Одно за другим произошли два страшных землетрясения, которые разрушили в общей сложности 11 тысяч зданий. Президентом Турции объявлен официальный траур. До вечера воскресенья наши флаги будут приспущены. Татары - наш братский народ. И я уверен, что они, также как и мы, переживают нашу боль, нашу трагедию. Мы всегда были вместе в счастливые дни, и в тяжелые дни также будем вместе. Когда делишься болью, ее становится меньше. И я надеюсь, все вместе мы преодолеем это», - сказал Генконсул.

Для оказания помощи Турции уже направлены два спецборта МЧС России. Более сотни спасателей со специально обученными собаками и необходимым оборудованием оказывают помощь пострадавшим.

Для оказания помощи Турции уже направлены два спецборта МЧС России Фото: mchs.gov.ru

«Около 11 утра мы вернулись домой, поскольку думали, что землетрясение закончилось...»

Тем временем в стране остаются наши соотечественники. В частично разрушенном городе Диярбакыр проживает в том числе и русскоязычное население. Россиянка Александра Кесе рассказала, что она с супругом приехала в этот город две недели назад из Стамбула в командировку.

В момент разрушительных толчков Александра, ее муж и пожилые родители находились в гостинице. Почувствовав что стены трясутся, они выбежали на улицу и увидели, как соседние дома рушатся.

«Соседние дома разрушены, но в основном пострадали здания, которым больше 20 лет. Новые пока стоят, но в их стенах появились внушительные трещины. Около 11 утра мы вернулись домой, поскольку думали, что землетрясение закончилось... Но вдруг почувствовали второй, тоже очень сильный толчок», – вспоминает со страхом россиянка.

Местные власти выставили ограждения у поврежденых зданий и начали оказывать помощь пострадавшим Фото предоставлено Александрой Кесе

Толчки продолжались и сегодня днем. Семья переждала ночь в машине – возвращаться в гостиницу было опасно. Александра рассказала, что местные власти выставили ограждения у поврежденых зданий и начали оказывать помощь пострадавшим.

«Тут очень холодно, палатки установили на сырой земле. Но и в машине жить очень тяжело. Мы услышали, что в соседнем городе под жилье оборудовали спортзал, где можно переночевать», - поделилась женщина.

«Здесь очень много людей, которым нужна помощь, кто остался без крыши над головой»

По словам Александры, вернуться в Стамбул из пострадавшей провинции сейчас невозможно – автотрассы закрыты. К тому же, сегодня днем толчки повторились в центральной части страны, поэтому где будет безопаснее находиться, пока не известно.

«Помощь пока организована слабо. Мы нашли место, где можно выпить горячий чай, но и то за деньги. Еду нам тоже никто не приносит. Правда, кто-то из местных жителей организовал горячее питание, но этого всем не хватит. Здесь очень много людей, которым нужна помощь, кто остался без крыши над головой», - поделилась россиянка.

В Диярбакыр продолжают работать небольшие магазины, где можно купить еду, однако возвращаться в дома людям не разрешили. Местные власти говорят необходимо время на проверку безопасности зданий. Как выживать дальше, Александра и члены ее семьи не знают.

По последним данным, в результате двух землетрясений, произошедших в Турции 6 февраля, погиб 3381 человек, еще 20 436 получили различные травмы.

Землетрясение магнитудой 7,8 случилось ночью 6 февраля, его эпицентр находился в районе Газиантепа. Днем новое землетрясение магнитудой около 7,7 произошло в центральной части Турции. Третье землетрясение магнитудой 5,3 случилось утром 7 февраля — также в центральной части страны.

Помимо Турции, сильно пострадали северные районы Сирии. Там, по предварительным данным, погибли полторы тысячи человек. В Сирию также отправились российские спасатели для оказания помощи пострадавшим.