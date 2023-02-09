Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 12 тысяч человек

Количество погибших в Турции в результате землетрясения увеличилось до 12 391 человека, передает Анатолийское агентство со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции. Количество пострадавших, по данным агентства, достигло 62 тыс. 914 человек.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти турецких провинциях, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Правительству организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от стихийного бедствия жителей Турции. Сбор ведется в Казани, сегодня «Татар-информ» сообщил, что сюда гуманитарный груз для пострадавших направили власти Менделеевска.