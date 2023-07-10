Песков: Членство Украины в НАТО негативно скажется на безопасности Европы

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Возможное вступление Украины в Североатлантический альянс приведет «очень негативным» последствиям для архитектуры европейской безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Вы знаете абсолютно понятную и последовательную позицию РФ о том, что членство Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для всей и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе и будет абсолютной опасностью, угрозой для нашей страны», — отметил пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал решения по сближению Украины с альянсом по итогам саммита в Вильнюсе. Позднее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал о согласовании «нескольких важных решений» для его страны и НАТО.

Вместе с тем Президент США Джо Байден предупредил, что вступление Украины в НАТО до завершения конфликта может привести к прямому столкновению с Россией. Сходную позицию занимает и руководство Германии. Впрочем, некоторые из стран — членов блока, в том числе и Турция, поддержали стремление Киева присоединиться к нему.