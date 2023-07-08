Байден: Вступление Украины в НАТО до завершения конфликта грозит столкновением с РФ

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Вступление Украины в НАТО до завершения конфликта может привести к прямому вооруженному столкновению Североатлантического альянса с Россией. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телеканалу CNN.

«Я не думаю, что в НАТО есть единодушие по поводу того, принимать или не принимать Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, посреди войны», — заметил американский лидер.

В связи с этим Байден напомнил, что США взяли на себя «обязательства по [защите] каждого дюйма территории, которая является территорией НАТО».

«Это обязательство, которое мы все на себя взяли, несмотря ни на что. Если идет война, то мы все в ней участвуем. Мы бы оказались в состоянии войны с Россией, если бы дела обстояли таким образом (Украина вступила в альянс до завершения конфликта — прим. Т-и)», — констатировал политик.

Кроме того, Байден заметил, что после завершения вооруженного противостояния Штаты готовы предоставить Киеву гарантии, аналогичные тем, которые имеет Израиль. Вместе с тем ставить на голосование вопрос о принятии Украины в НАТО, по его мнению, преждевременно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг анонсировал решения по сближению Украины с НАТО по итогам саммита в Вильнюсе.