Столтенберг анонсировал решения по сближению Украины с НАТО

news_top_970_100

Фото: Office of the President of the United States

Государства — члены НАТО на предстоящем саммите лидеров в Вильнюсе собираются принять решения, которые сблизят альянс с Украиной. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг (трансляция была организована на сервисе YouTube). «Мы, я имею в виду лидеров стран НАТО, на саммите в Вильнюсе примем решения, которые сблизят Украину с НАТО», — подчеркнул генсек Североатлантического альянса. По словам Столтенберга, речь идет о «трех элементах». Это программа помощи Украине, «рассчитанная на много лет», и укрепление политических связей, включая создание Совета Украина — НАТО, а также подтверждение желания видеть Киев членом альянса (и, соответственно, объединение ради этой цели). Саммит лидеров стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля. Мероприятие может посетить Президент Украины Владимир Зеленский. Ранее уже стало известно, что на саммите предполагается объявить о многолетней программе помощи Киеву и о создании Совета НАТО — Украина. Вместе с тем Столтенберг ранее не раз замечал, что условием обсуждения конкретных мер по вступлению Украины в НАТО является ее победа в вооруженном противостоянии с Россией. Недавно Президент РФ Владимир Путин заверил, что у него нет сомнений в победе российской стороны.