Telegraph: Германия хочет отсрочить заявку Украины на вступление в НАТО

Флаг НАТО

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Власти Германии намерены настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО, так как они опасаются, что это решение может привести Североатлантический альянс к прямому вооруженному столкновению с Россией. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источник в военно-политическом блоке.

Собеседник издания пояснил, что на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля, ФРГ призовет союзников сосредоточиться на предоставлении украинской стороне гарантий безопасности, а не на предложениях присоединиться к блоку.

«Берлин сдержанно относится к возможности предложить немедленное членство [Украине]», — подчеркнул источник газеты. По его словам, Германия не хочет, чтобы у Президента РФ Владимира Путина появилась потенциальная возможность «протестировать» 5-ю статью Вашингтонского договора о коллективной обороне. Согласно этой статье, нападение на одну из стран — членов НАТО должно рассматриваться как нападение на всех членов блока.

Ранее Президент США Джо Байден предупредил, что вступление Украины в НАТО до завершения конфликта может привести к прямому противостоянию Североатлантического альянса с Россией. Вместе с тем, по его мнению, после завершения боевых действий Штаты могли бы предоставить Киеву гарантии, аналогичные тем, которые имеет Израиль.

Вместе с тем некоторые из стран НАТО поддержали стремление Украины стать членом альянса. В частности, с этой позицией солидаризировался Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.