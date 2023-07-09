Кулеба заявил о согласовании «нескольких важных решений» для Украины и НАТО

Фото: Mfa.gov.ua

Перед саммитом НАТО в Вильнюсе были согласованы «несколько важных решений» для Украины, ее путь в НАТО «точно станет короче». Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«<…> это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали», — написал дипломат в социальной сети Threads (принадлежащий корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена, аналог Twitter’а — прим. Т-и).

Кулеба также добавил, что для Североатлантического альянса упустить возможность вступления Украины — это значит «сделать подарок [Президенту РФ Владимиру] Путину в момент, когда его надо дожимать на всех фронтах».

Upd. (15.53): Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал решения по сближению Украины с альянсом по итогам саммита в Вильнюсе. Впрочем, позднее Президент США Джо Байден предупредил, что вступление Украины в НАТО до завершения конфликта может привести к прямому столкновению с Россией.

Сходную позицию занимает и руководство Германии. Впрочем, некоторые из стран — членов блока поддержали стремление Украины присоединиться к нему. В частности, с этой позицией солидаризировался Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.