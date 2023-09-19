Первый фестиваль «Пастернаковские чтения» в Менделеевске собрал 5 тыс. человек

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первый Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения» на всех площадках собрал около 5 тыс. посетителей. Цифры во время совещания в администрации озвучил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

По данным администрации района, за три фестивальных дня было проведено 25 мероприятий, в том числе три творческие лаборатории.

«Мы видели полные залы и в нашем арт-пространстве „Атмосфера“, и в ДК Гассара, и на уличных площадках, все места на иммерсивные экскурсии в краеведческом музее были заняты. Приезжали к нам гости из других городов», — поделился Радмир Беляев.

Также он рассказал, что аншлаги были на выступлениях Ольги Кабо, Эммануила Виторгана, Евгения Князева, которые представили свои поэтические программы под аккомпанемент камерного оркестра La Primavera.

«Число гостей говорит о востребованности таких мероприятий в нашем районе. Мы уже приняли решение, что фестиваль будет ежегодным», — подчеркнул Беляев.

Напомним, Международный фестиваль «Пастернаковские чтения» прошел в Менделеевске с 15 по 17 сентября.

Подробнее о событии читайте в материале «Населению нужно вдохновляться поэзией»: Менделеевск принял первый литературный фестиваль.