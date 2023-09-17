Ольга Кабо о «Пастернаковских чтениях»: «Не всегда даже в столице такое единение с залом»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Актриса театра и кино Ольга Кабо, ставшая гостьей Международного фестиваля «Пастернаковские чтения» в Менделеевске, поделилась впечатлениями от второго дня масштабного культурного события. Вместе с камерным оркестром La Primavera она представила на сцене ДК Гассара программу из произведений Бориса Пастернака и созвучных ему композиций.

«Впечатления от Менделеевска, где я впервые, очень теплые. Казалось бы, такой небольшой город и столько любителей поэзии. Начиная с открытой дискуссии, заканчивая концертом, это удивительно, насколько у зрителей, у аудитории в унисон бьются сердца с рифмами и ритмом поэтическим. Это дорогого стоит, потому что не всегда даже в столице такое единение с залом», — рассказала Ольга Кабо.

Выступление Ольги Кабо открыло вечернюю программу второго дня международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения», который проходит под эгидой ЮНЕСКО. Под аккомпанемент камерного оркестра, в сопровождении картин из песочной анимации актриса погрузила зрительный зал в особую атмосферу поэтического творчества Бориса Пастернака, Марины Цветаевой и Анны Ахматовой.

«В поэзии есть мужское звучание и женское, и гармония случается тогда, когда эти два начала объединяются. Пастернак очень поэтичен, очень музыкален, в них нет ни одного лишнего звука. Если читать эти стихи так, как он задумывал, создается музыка.„Пастернаковские чтения“ — незабываемое событие. Я счастлива, что меня пригласили, и я здесь напиталась зарядом творческим», — поделилась Ольга Кабо.

Сегодня «Пастернаковские чтения» в Менделеевске завершаются. Напомним, глава района Радмир Беляев заявил, что фестиваль станет ежегодным.