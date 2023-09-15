Виторган пригласил в Менделеевск на «Пастернаковские чтения», куда едет и сам

Народный артист России Эммануил Виторган обратился к поклонникам и записал видеоприглашение в Менделеевск на проходящий в городе Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения».

«Уважаемые друзья, приглашаем вас 16 и17 сентября в город Менделеевск на международный поэтический фестиваль „Пастернаковские чтения“», — заявил он.

Кроме того, народный артист России прочел стихотворение Бориса Пастернака «Во всем мне хочется дойти...», написанное в 1956 году. В этом тексте автор обращается к глубоко волновавшей его теме роли поэта в мире.

Эммануил Виторган уже завтра станет гостем «Пастернаковских чтений», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ. Он представит вечернюю программу, составленную из произведений Пастернака и созвучных ему авторов, под аккомпанемент камерного оркестра La Primavera.

Международный фестиваль «Пастернаковские чтения» проходит в Менделеевске с 15 по 17 сентября под эгидой ЮНЕСКО. Ранее пригласили на него россиян народный артист РФ Константин Хабенский, актриса театра и кино Равшана Куркова и другие деятели культуры.