«Населению нужно вдохновляться поэзией»: Менделеевск принял первый литературный фестиваль

Купол «Атмосфера» смонтировали специально для проведения фестиваля

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наше небольшое население должно вдохновляться поэзией на Пастернаковских чтениях»

Насыщенная фестивальная программа началась с самого утра на новой площадке Мендеелевска – в куполе «Атмосфера», который соорудили специально для проведения события, и на сцене ДК имени С.Гассара. В этих двух локациях менделеевцы и гости города разных возрастов могли посетить тематические лекции о жизни и творчестве Бориса Пастернака, выставку художников из Беларуси, Турции и России, детские и семейные активности, мастерские, поэтические батлы и танцевальные выступления студентов, а также встретиться с татарскими деятелями культуры.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Участие в масштабном проекте приняли и именитые гости из Москвы – актеры Ольга Кабо, Эммануил Виторган и Евгений Князев, поэт и режиссер Влад Маленко, журналист Йосси Тавор.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Приветствуя поклонников творчества поэта, глава Менделеевского района Радмир Беляев отметил, что муниципалитет впервые взялся за организацию столь масштабного культурного события.



«Имя Бориса Пастернака известно не только в Татарстане и России, но и за рубежом. Значение фестиваля для Менделеевска очень большое. Впереди наших жителей и гостей ждет насыщенная двухдневная программа. В режиме нон-стоп мы будем проводить интересные развлечения для старшего поколения, семей и молодежи», – сказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава муниципалитета напомнил собравшимся и о биографии писателя, который прожил в поселке Бондюга, ставшем позднее частью Менделеевска, с октября 1916 года по март 1917-го. Все это время он работал в конторе заводов Ушковых. Пребывание на этой земле стало особенным для начального периода творчества Пастернака. Менделеевск сохранил дом, где жил поэт.



«На фестивале прозвучат строки из произведений Пастернака и современных литераторов. Наше небольшое население должно вдохновляться поэзией на Пастернаковских чтениях. С самого начала дня мы увидели большой интерес к ним со стороны горожан, очень много гостей прибыло из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. Мы будем продолжать фестиваль, я обещаю, что он обретет статус ежегодного», – заверил Беляев.

Лиричная пауза от Кабо и восхищение Виторгана Менделеевском

Приглашенные гости приняли участие в пленарном заседании образовательно-творческого фестиваля на тему «Культурная идентичность малых городов. Пастернак и Менделеевск». Модератором встречи выступил Йосси Тавор. Участники встречи обсудили, как культура может способствовать развитию малых городов Татарстана.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На дискуссии, помимо известных культурных деятелей, собрались и участники фестиваля из Татарстана, среди которых были первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, помощник Раиса РТ Олеся Балтусова и другие.

В ходе обсуждения Йосси Тавор подчеркнул, что Менделеевск и знакомство с творчеством и биографией гениального поэта должны вдохновлять молодое поколение и стать рычагом повышения интереса к отечественной литературе.

«В Менделеевске у Пастернака появилась возможность посвятить себя литературе. Это при том, что он много работал в конторе завода. Я отметил для себя, что Менделеевск не уступает европейским городам. Больше всего меня поразила школа (химико-технологический лицей „Потомки Менделеева“. – „Прим. Т-и“). Каждый класс – это лаборатории будущего», – добавил журналист.

Народный артист России Эммануил Виторган также рассказал публике о своих впечатлениях о Менделеевске.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я совершенно потрясен присутствием на вашей земле! И дороги, и гостиница, и сегодняшний зал – все наполнено особой мудростью. То, что происходит сегодня, это здорово. Все, что вы делаете в этом городе, вы делаете, чтобы каждому было лучше. Полный зал, и никто никуда не уходит, все хотят понять личность сложного автора. Такое теплое внимание и организация на высшем уровне. Если будет возможность, мы обязательно приедем на спектакль в Менделеевск или организуем здесь творческий вечер», – сказал он.



К фестивалю через видеообращение присоединились поэты и литературоведы из Казахстана, Южной Кореи, Китая и других стран. Они зачитали по несколько строк из стихов Пастернака на русском языке.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зрители услышали литературную композицию в исполнении актрисы Ольги Кабо, проникновенно исполнившей стихотворение Анны Ахматовой «Тайны ремесла». Закончив чтение, артистка отметила, что сегодня, когда поэзия перестала вызывать живой интерес у молодежи, в рамках фестиваля важно выявить новые подходы к изучению творчества великих имен российской культуры.



«Казалось бы, такой маленький город, но сколько любителей поэзии! Это дорогого стоит. В Москве подобное единение с залом происходит не всегда. Когда мне предложили поучаствовать в Пастернаковских чтениях, оказалось, что в моем багаже поэтических знаний не так много стихов Бориса Пастернака. Но он гениален, очень поэтичен, музыкален, у него своя любовная лирика, которую все обязательно должны прочувствовать на земле, где он когда-то ходил», – добавила Ольга Кабо.

«Фестиваль станет точкой притяжения на карте Татарстана»

После официальной части состоялись театральные показы и актерские читки. Известный российский актер Антон Кукушкин прочитал стихи Пастернака, его выступление сопровождалось музыкальными паузами.



Со сцены прозвучали также стихи молодых участников фестиваля, продемонстрировавших именитым актерам, режиссерам, писателям, искусствоведам и музыкантам свое владение словом.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наиболее близкие мне стихотворения Пастернака, которые должны прочувствовать все, – это „О, знал бы я, что так бывает...“ и „Быть знаменитым некрасиво“. Литературные композиции поэта точно передают запахи цветов с полей, ощущение ветра, наделяют человека разными чувствами. В малых городах редко можно увидеть подобные поэтические фестивали. Для людей, которые оказались в эпицентре исторического события, я уверен, программа запомнится надолго. Фестиваль станет точкой притяжения на карте Татарстана», – сказал Кукушкин.



Встреча завершилась выступлениями Эммануила Виторгана и Ольги Кабо. Артисты исполнили произведения Бориса Пастернака под аккомпанемент камерного оркестра La Primavera. А закончился первый день фестиваля парадом карнавальных костюмов по улицам города.