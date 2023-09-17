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«Населению нужно вдохновляться поэзией»: Менделеевск принял первый литературный фестиваль
В Менделеевске стартовал первый Международный фестиваль «Пастернаковские чтения». Трехдневное событие посвящено творчеству крупнейшего русского поэта XX века Бориса Пастернака. О том, как прошел первый день чтений с участием известных деятелей культуры, – в репортаже «Татар-информа».
«Наше небольшое население должно вдохновляться поэзией на Пастернаковских чтениях»
Насыщенная фестивальная программа началась с самого утра на новой площадке Мендеелевска – в куполе «Атмосфера», который соорудили специально для проведения события, и на сцене ДК имени С.Гассара. В этих двух локациях менделеевцы и гости города разных возрастов могли посетить тематические лекции о жизни и творчестве Бориса Пастернака, выставку художников из Беларуси, Турции и России, детские и семейные активности, мастерские, поэтические батлы и танцевальные выступления студентов, а также встретиться с татарскими деятелями культуры.
Участие в масштабном проекте приняли и именитые гости из Москвы – актеры Ольга Кабо, Эммануил Виторган и Евгений Князев, поэт и режиссер Влад Маленко, журналист Йосси Тавор.
Приветствуя поклонников творчества поэта, глава Менделеевского района Радмир Беляев отметил, что муниципалитет впервые взялся за организацию столь масштабного культурного события.
«Имя Бориса Пастернака известно не только в Татарстане и России, но и за рубежом. Значение фестиваля для Менделеевска очень большое. Впереди наших жителей и гостей ждет насыщенная двухдневная программа. В режиме нон-стоп мы будем проводить интересные развлечения для старшего поколения, семей и молодежи», – сказал он.
Глава муниципалитета напомнил собравшимся и о биографии писателя, который прожил в поселке Бондюга, ставшем позднее частью Менделеевска, с октября 1916 года по март 1917-го. Все это время он работал в конторе заводов Ушковых. Пребывание на этой земле стало особенным для начального периода творчества Пастернака. Менделеевск сохранил дом, где жил поэт.
«На фестивале прозвучат строки из произведений Пастернака и современных литераторов. Наше небольшое население должно вдохновляться поэзией на Пастернаковских чтениях. С самого начала дня мы увидели большой интерес к ним со стороны горожан, очень много гостей прибыло из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. Мы будем продолжать фестиваль, я обещаю, что он обретет статус ежегодного», – заверил Беляев.
Лиричная пауза от Кабо и восхищение Виторгана Менделеевском
Приглашенные гости приняли участие в пленарном заседании образовательно-творческого фестиваля на тему «Культурная идентичность малых городов. Пастернак и Менделеевск». Модератором встречи выступил Йосси Тавор. Участники встречи обсудили, как культура может способствовать развитию малых городов Татарстана.
На дискуссии, помимо известных культурных деятелей, собрались и участники фестиваля из Татарстана, среди которых были первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, помощник Раиса РТ Олеся Балтусова и другие.
В ходе обсуждения Йосси Тавор подчеркнул, что Менделеевск и знакомство с творчеством и биографией гениального поэта должны вдохновлять молодое поколение и стать рычагом повышения интереса к отечественной литературе.
«В Менделеевске у Пастернака появилась возможность посвятить себя литературе. Это при том, что он много работал в конторе завода. Я отметил для себя, что Менделеевск не уступает европейским городам. Больше всего меня поразила школа (химико-технологический лицей „Потомки Менделеева“. – „Прим. Т-и“). Каждый класс – это лаборатории будущего», – добавил журналист.
Народный артист России Эммануил Виторган также рассказал публике о своих впечатлениях о Менделеевске.
«Я совершенно потрясен присутствием на вашей земле! И дороги, и гостиница, и сегодняшний зал – все наполнено особой мудростью. То, что происходит сегодня, это здорово. Все, что вы делаете в этом городе, вы делаете, чтобы каждому было лучше. Полный зал, и никто никуда не уходит, все хотят понять личность сложного автора. Такое теплое внимание и организация на высшем уровне. Если будет возможность, мы обязательно приедем на спектакль в Менделеевск или организуем здесь творческий вечер», – сказал он.
К фестивалю через видеообращение присоединились поэты и литературоведы из Казахстана, Южной Кореи, Китая и других стран. Они зачитали по несколько строк из стихов Пастернака на русском языке.
Зрители услышали литературную композицию в исполнении актрисы Ольги Кабо, проникновенно исполнившей стихотворение Анны Ахматовой «Тайны ремесла». Закончив чтение, артистка отметила, что сегодня, когда поэзия перестала вызывать живой интерес у молодежи, в рамках фестиваля важно выявить новые подходы к изучению творчества великих имен российской культуры.
«Казалось бы, такой маленький город, но сколько любителей поэзии! Это дорогого стоит. В Москве подобное единение с залом происходит не всегда. Когда мне предложили поучаствовать в Пастернаковских чтениях, оказалось, что в моем багаже поэтических знаний не так много стихов Бориса Пастернака. Но он гениален, очень поэтичен, музыкален, у него своя любовная лирика, которую все обязательно должны прочувствовать на земле, где он когда-то ходил», – добавила Ольга Кабо.
«Фестиваль станет точкой притяжения на карте Татарстана»
После официальной части состоялись театральные показы и актерские читки. Известный российский актер Антон Кукушкин прочитал стихи Пастернака, его выступление сопровождалось музыкальными паузами.
Со сцены прозвучали также стихи молодых участников фестиваля, продемонстрировавших именитым актерам, режиссерам, писателям, искусствоведам и музыкантам свое владение словом.
«Наиболее близкие мне стихотворения Пастернака, которые должны прочувствовать все, – это „О, знал бы я, что так бывает...“ и „Быть знаменитым некрасиво“. Литературные композиции поэта точно передают запахи цветов с полей, ощущение ветра, наделяют человека разными чувствами. В малых городах редко можно увидеть подобные поэтические фестивали. Для людей, которые оказались в эпицентре исторического события, я уверен, программа запомнится надолго. Фестиваль станет точкой притяжения на карте Татарстана», – сказал Кукушкин.
Встреча завершилась выступлениями Эммануила Виторгана и Ольги Кабо. Артисты исполнили произведения Бориса Пастернака под аккомпанемент камерного оркестра La Primavera. А закончился первый день фестиваля парадом карнавальных костюмов по улицам города.
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