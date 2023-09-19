Волонтеры Менделеевска показали народному артисту РФ, как шьют плащ-палатки для СВО

Народный артист России Евгений Князев встретился с волонтерами Менделееска. Неравнодушные жители плетут маскировочные сети для участников спецоперации, создают окопные свечи, собирают и формируют гуманитарную помощь и многое другое. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава района Радмир Беляев.

Спикер напомнил, что работа по поддержке бойцов СВО развернута инициативной группой «Мы вместе» на базе Дома культуры «Юность».

Недавно активисты приступили к пошиву плащ-палаток. Как говорят сами бойцы, данная одежда отлично спасает от дождей, что особенно важно сейчас. На сегодняшний день в зону СВО направлено 20 таких плащей.

Работу мастериц смогли увидеть и гости фестиваля «Пастернаковские чтения». Народный артист РФ Евгений Князев, который завершил фестиваль триумфальным выступлением, побывал в РДК «Юность» и встретился с участницами инициативной группы «Мы вместе».

Они показали актеру, как плетут сети, рассказали о своей помощи бойцам.

«Наши активистки были рады увидеть артиста у себя в гостях. Пусть этот визит служит для них небольшим элементом поддержки. Сейчас в „Юности“ продолжается формирование гуманитарных грузов благодаря поддержке неравнодушных менделеевцев», — отметил Беляев.