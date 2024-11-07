Первый этап благоустройства Большого Чайкового озера завершен в Казани

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана завершен первый этап благоустройства Большого Чайкового озера. С результатами работ сегодня ознакомился глава города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Облагораживание первой части прилегающей к озеру территории (площадью 2,1 гектара) началось в мае. Но основной объем работ, особенно шумных, оказался разведен по времени с гнездованием чаек. В начале ноября приведение данного участка в порядок завершилось.

Для удобства посетителей создана новая входная группа между перинатальным центром и храмом в честь святителя Тихона. Территория церкви ранее была закрыта для прохода, но теперь с приходом удалось договориться о частичном включении ее в пешеходный каркас парка. На тропинках общей площадью 1,8 тыс. кв. метров уложена плитка. С учетом особенностей местности дорожки проложены не по диагонали, а по периметру зеленой зоны.

Фото: kzn.ru

Фонари установлены вдоль тропинок. Мягкий теплый свет, имитирующий солнечные лучи, позволяет сохранить естественную атмосферу природной зоны. Для создания дополнительного уюта вдоль дорожек установили восемь светильников-шаров. Прежде освещения здесь не было.

Две смотровые площадки (около павильона и напротив автоцентра) покрыты деревянным настилом. С пирса теперь можно любоваться птицами, ондатрами, бобрами. Об обитающих тут животных рассказывают информационные стенды.

В общественном пространстве установлены 19 скамеек, 16 урн, шесть навигационных элементов, навес для площадки сбора мусора. Для обеспечения безопасности смонтированы 22 камеры видеонаблюдения и звукового оповещения. Проведены работы по обустройству наружного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

Высажены 350 деревьев и около одной тысячи кустарников. Это ивы различных сортов, ольха, рябина, черемуха, яблоня, декоративная, калина, спирея, арония, бересклет, а также цветники и злаковые растения. Сорные породы и аварийные деревья были удалены, но другие растения сохранены, включая многочисленные кусты дикой облепихи. Газон уложен на площади свыше 6 тыс. кв. метров. Для ухода за растениями подключена система автополива.

Фото: kzn.ru

Между озерами оборудован павильон площадью 119 кв. метров для размещения кофейни и туалета. Он доступен и маломобильным группам населения.

«Вот руки, что называется, дошли, благоустроили Большое Чайковое озеро. Соединили с Малым Чайковым озером, сделали пешеходную связь между улицами Амирхана, Адоратского, Чуйкова. Работы еще нам предстоят, но в целом уже получилась большая благоустроенная зона в самом центре спального района. Спасибо жителям, они приняли активное участие в обсуждении. Участвовали и экологи, мы их внимательно слушали», — прокомментировал увиденное мэр Казани Ильсур Метшин.

В рамках второй очереди работ на Большом Чайковом озере в будущем, 2025 году при выделении финансирования планируется создать комфортную пешеходную зону перед торговым центром с выходом на улицу Адоратского, реорганизовать существующую торговую зону по улице Академика Лаврентьева, проложить пешеходную зону от улицы Академика Лаврентьева до улицы Маршала Чуйкова между Большим и Малым Чайковыми озерами.

Благоустройство территории Большого Чайкового озера инициировали сами казанцы, они проголосовали за объект в ежегодном республиканском опросе. Работы велись по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».