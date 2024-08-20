Фото: пресс-служба мэрии Казани

Благоустройство первой очереди Большого Чайкового озера завершится в октябре. По итогам работы на территории появятся смотровые площадки, пешеходные дорожки, выходящие на ул. Адоратского. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«В первый этап вошли работы на Малом Чайковом озере около городской больницы № 7 и работы, которые проходят сегодня, — рассказал во время осмотра мэр Ильсур Метшин. — При наличии финансирования мы завершим благоустройство Чайковых озер за 1-2 года. После чего жители улиц Фатыха Амирхана, Адоратского, Чуйкова, Лаврентьева и всех, кто живет в Ново-Савиновском районе, получат новое общественное пространство».

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Общая территория общественного пространства составляет 10 гектаров, перед стартом работ провели расчистку более 5 тыс. кв. метров местности. Первая очередь охватывает территорию 2,1 гектара. На сегодня выполнение работ составляет 27%.

На прогулочных тропинках уложат плитку, на тротуарах и пирсах установят деревянный настил. Ведется устройство наружного водоснабжения и водоотведения. В сентябре приступят к устройству посевного газона, высадят свыше 350 крупномеров и тысячи кустарников. На территории появятся ольха, рябина, черемуха, яблоня декоративная, калина, спирея, арония, бересклет, цветники и злаковые растения.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Между Большим и Малым Чайковыми озерами установят павильон для кофейни и туалета.

Следующим этапом планируется установить систему автополива, 22 камеры видеонаблюдения и звукового оповещения, оградить смотровые площадки, установить порядка 19 скамеек, 16 урн, шести навигационных и четырех информационных стендов. Предусмотрен и навес для площадки сбора ТБО.