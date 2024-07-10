В Казани началось благоустройство территории у Большого Чайкового озера

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В Казани стартовало благоустройство территории возле Большого Чайкового озера, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Ранее работы отложили на время периода гнездования птиц. Эта территория уникальна — здесь обитают чайки, крачки, кряквы и другие представители водной фауны.

Сейчас работы ведутся на участке, рассчитанном под павильон с кофейней и с общественным туалетом. Кроме того, начинается подготовка инженерных сетей, расчистка береговой территории. Затем рабочие приступят к обустройству пирсов, чтобы посетители смогли наблюдать за обитателями озера.

Из-за того что весна в этом году наступила немного раньше обычного, к концу июня период гнездования у птиц, обитающих на этой территории, практически завершился, сообщил замдиректора по научной работе Института проблем экологии и недропользования АН РТ Дмитрий Иванов. В связи с этим и было решено начать благоустройство береговой линии. Однако проводить работы планируется в максимально щадящем режиме, чтобы не побеспокоить птиц.

«Начиная их именно сейчас, мы существенно снижаем фактор беспокойства и в целом негативного воздействия не только на птиц, но и на других обитателей водоема и его прибрежной зоны», — уточнил специалист.