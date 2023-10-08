Первые туристы из Казани прибыли в Чебоксары на новом «Метеоре»

Современное скоростное судно «Метеор-2020» сегодня совершило первый пробный рейс по маршруту Казань — Чебоксары — Казань. Расстояние между городами по реке составляет 130 километров, время в пути равняется трем часам.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Первыми пассажирами маршрута стали представители СМИ и компаний-туроператоров, а также 15 выигравших поездку на судне в социальных сетях Госкомитета РТ по туризму.

«Сегодня мы осуществляем тестовую поездку между городами. Планируем переговоры с коллегами из Чувашской Республики. Если всё получится, мы поддержим, будем работать, подумаем насчет стоимости билетов. Пока что это единоразовая поездка. Будем наблюдать за востребованностью, возможно, запланируем регулярные рейсы на следующий год. „Метеор“ уже начал ходить из Казани в Ульяновск на регулярной основе. У нас [стоит] задача популяризировать этот вид перевозок их доступностью для людей», — рассказал директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин.

По его словам, чтобы совершать постоянные межрегиональные перевозки, Татарстану не хватает новых скоростных судов.

«Сейчас у нас всего лишь два „Метеора“. Рано говорить о глобальных межрегиональных перевозках. Мы также должны закрывать свои республиканские потребности и развивать наш внутренний туризм, — пояснил Лизалин. — Если до 2025 года наш парк пополнится еще четырьмя-пятью новыми „Метеорами“, то, конечно, это будет намного лучше и удобнее. Потребность в новых судах на подводных крыльях есть, они актуальны. Было бы у нас больше судов, мы бы совершали реверсивное движение между городами».

Первых туристов торжественно встретили на причале Чебоксар — песнями, приветственными словами и сладостями от администрации столицы Чувашии.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Затем для гостей провели ознакомительную экскурсию по Чебоксарам. Казанцы посетили обзорную площадку у Чувашского театра оперы и балета, ознакомились со зданиями различных архитектурных стилей и другими достопримечательностями, составили представление об истории города.

Одна из старейших площадей Чебоксар, Красная, после благоустройства выглядит очень современно. Здесь оборудовали детский парк и зону отдыха, установили колесо обозрения с панорамным видом на Волгу и Чебоксарский залив, а также сцену. Для гостей провели мастер-класс по созданию чувашских символов с национальными узорами.

Кроме того, путешественники из Казани смогли осмотреть мемориальный парк Победы. Он расположен в самой высокой точке города на берегу Волги. Отсюда открывается вид на реку и историческую часть Чебоксар. Аллея Славы ведет к Монументу воинской славы и Вечному огню. Также в парке работает музей военной техники.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

После прогулки журналистов пригласили посетить Музей пива, расположенный на пешеходной улице Купца Ефремова. Экспозиция посвящена не только чувашскому пиву, но и истории этого напитка как такового.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Здесь можно увидеть, как выглядела реклама пива в XIX и XX веках и какое оборудование для его приготовления использовали раньше. Завершилась экскурсия дегустацией традиционного чувашского пива.

В этом году в Татарстане были спущены на воду два новых скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор-2020», они получили названия «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль». В 2024 году предполагается запустить «Метеоры» между Елабугой и удмуртским Сарапулом.