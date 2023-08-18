Новый «Метеор-2020» отправился в первый рейс из Казани в Ульяновск

фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов дал старт речным пассажирским перевозкам между Казанью и Ульяновском. В первый рейс сегодня с рассветом из речного порта столицы Татарстана отправился новый «Метеор-2020» Зеленодольского судостроительного завода — речное скоростное пассажирское судно на подводных крыльях, получившее название «Муса Джалиль».

Одним из первых его пассажиров стал и сам Иванов. «Это современное судно, абсолютно новое – на нем, как говорится, практически муха не сидела. Желаю вам хорошего комфортного путешествия! Вы – свидетели исторического возрождения транспортных взаимосвязей между двумя регионами [Татарстаном и Ульяновской областью], и нам важно будет ваше мнение», – сказал он, обращаясь к пассажирам.

В числе первых оценить речной межрегиональный рейс посчастливилось представителям компаний-туроператоров, СМИ, а также десяти счастливчикам, выигравшим поездку на судне «Муса Джалиль» в соцсетях Госкомитета РТ по туризму. «Метеор», отметим, рассчитан на 120 пассажиров.

До Ульяновска судно идёт около 4 часов, проходя в том числе под новым строящимся через Волгу мостом. В салоне мягкие кресла, кондиционер, Wi-Fi. Также на судне есть буфет, санузел, зона отдыха экипажа и предусмотрена возможность выхода пассажиров на корму.

В первое время «Метеор» будет выполнять туристические рейсы, но в перспективе речь идёт и о возобновлении пассажирских межрегиональных перевозок.

«Это все в рамках развития большого проекта “Великий Волжский [путь]“», – подчеркнул Сергей Иванов.