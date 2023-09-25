В 2024 году из Татарстана в Удмуртию пустят «Метеоры»

Регулярные рейсы «Метеора» по маршруту Елабуга — Сарапул будут запущены в 2024 году. Их количество за навигационный сезон может достигнуть 66.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, как прошел первый тестовый рейс скоростного речного судна на подводных крыльях из Татарстана в Удмуртию.

Кроме того, планируются подобные рейсы в Ульяновск, там они будут бимодальными, то есть совместят в себе речные и железнодорожные перевозки.

Запуск «Метеоров» — важный шаг и к более масштабной цели, чем связать города двух республик водным путем. Это основа для разработки межрегионального маршрута, включающего города Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Пермского края, Ульяновской области, который должен дополнительно привлечь в Приволжский федеральный округ туристов из всех регионов России.

Ранее Президент РФ Владимир Путин на совещании о развитии внутренних речных ресурсов страны, прошедшего 20 июня 2023 года, отметил важность развития речного транспорта в РФ, отметив, что реками, водохранилищами и каналами насыщена вся территория России, а они сами играют важную роль в пассажирских и грузовых перевозках, в гидроэнергетике, в сельском хозяйстве, а также в обеспечении работы ЖКХ.

Глава государства отметил, что развитие водного пассажирского транспорта в России влияет на общий экономический рост в РФ, а также на развитие промышленности, туризма и иных сфер в российских субъектах.

«Это и весомый вклад в наращивание нашего транзитного потенциала. Возможностей здесь открывается много — нужно, конечно, их грамотно и рачительно использовать», — заявил глава государства.