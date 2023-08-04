В Зеленодольске спустили на воду названный в честь Мусы Джалиля новый «Метеор»

В Зеленодольске состоялась церемония спуска на воду «Метеора-2020». Судно получило название в честь Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

Событие прошло при участии министра промышленности и торговли Олега Коробченко, министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова, депутата Госдумы РФ Артема Прокофьева, председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева и других официальных лиц.

«Это действительно большой день для заводчан, судно переходит на новый этап, а за ним последуют следующие суда. Были времена, когда завод имени Горького выпускал по 12 «метеоров» в год, я уверен, что в будущем мы придем к этому результату», — отметил Михаил Афанасьев.

Скоростные пассажирские суда на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020» разрабатывало проектное бюро «Си Тех». Особое внимание они уделили функциональной зоне для работы и отдыха членов экипажа, условиям пребывания пассажиров во время выполнения рейсов.

Салон оборудован на 120 мест. На судне также обеспечены все условия для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и матерей с маленькими детьми.

После церемонии награждения о носовую часть судна традиционно разбили бутылку шампанского, а после на новом «Метеоре» гости совершили демонстрационный выход в акваторию Волги.