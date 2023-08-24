Завод Зеленодольска готов собирать 8—10 «Метеоров» в год, исполняя федеральный план-2035

Зеленодольский судостроительный завод имени Горького располагает возможностями выпускать в год по 8—10 судов типа «Метеор». С такой производительностью предприятие заявилось на выполнение перспективного федерального плана строительства гражданских судов на период до 2035 года, согласно которому в России должны быть построены 1000 судов, в том числе речных. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной развитию водного транспорта РТ в акваториях Волги и Камы, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов.

«Сегодня разрабатывается общегосударственная программа, в частности “Великий Волжский путь”. В эту программу будут включены не только вопросы обустройства причальной инфраструктуры, причальных стенок, дебаркадеров, но как раз-таки и строительство судов для перевозки пассажиров. Мы возможностями нашего Зеленодольского судостроительного завода заявились. [Раисом РТ] Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым] была даже поставлена цель, чтобы завод рассчитал свои силы, возможности, свои цеха, свои рабочие ресурсы для выпуска 8-10 “Метеоров” в год. Наш завод выпускал в советское время до 12 «Метеоров» в год – то есть “Метеор” в месяц. Такие возможности у нас есть, и мы этими возможностями заявляемся», – сообщил Ханифов, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

При этом региональный министр транспорта подчеркнул, что строительство речных судов – дело не столько сложное или простое, сколько дорогостоящее. Без господдержки невозможно строить суда, которые бы окупились за короткое время.

«В России достаточно много заводов, которые выпускают суда. Разнарядка [по выполнению перспективного плана строительства гражданских судов на период до 2035 года] находится еще в работе, и много зависит от того, как будет просчитан трафик. Настроить тех же “Метеоров” или другое судно можно, потом еще их нужно загрузить [пассажирами]», – подчеркнул Фарит Ханифов.

Так, в 2024 году Татарстан и Ульяновская область будут поровну субсидировать межрегиональный речной рейс Казань–Ульяновск–Казань, выполняемый на новом судне на подводных крыльях «Муса Джалиль». Это потребует, по словам министра транспорта РТ, около 30 млн рублей дотаций из бюджета.

Первый рейс Казань–Ульяновск–Казань судно «Муса Джалиль» совершило 18 августа. До него суда типа «Метеор» из Казани в Ульяновск приходили 19 лет назад. С 25 августа и до первой декады сентября новый «Метеор» будет курсировать между городами с пятницы по воскресенье.

Задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок по европейской части страны, создания единой маршрутной сети по российским рекам для пассажиров и грузов поставил, напомним, 20 июня в ходе совещания Президент РФ Владимир Путин.