Перевозчики Казани прокомментировали решение ввести систему QR-кодов в автобусах

Казанские перевозчики ждут официального документа, в котором будут прописаны правила после введения системы QR-кодов в автобусах. Об этом говорится в комментарии председателя Ассоциации АТП Татарстана Сергея Темлякова, опубликованном на странице организации во «ВКонтакте».

«О введении QR-кодов в общественном транспорте перевозчики узнали по итогам утреннего совещания у Президента РТ. Перевозчики ждут документа, где, скорее всего, будут четко прописаны правила. До введения QR-кодов в общественном транспорте еще две недели, перевозчики надеются, что за круглым столом можно будет обсудить все нюансы», — сказал Сергей Темляков.

Он отметил, что перевозчики хотят узнать, кто будет заниматься проверкой QR-кодов у пассажиров, как она будет проводиться и с помощью какого оборудования.

«Перевозчики считают, что проверку QR-кодов должны осуществлять сотрудники полиции. Они наделены всеми полномочиями и проверять документы и выписывать штрафы», — сказано в комментарии.

Кроме того, автор письма отмечает, что, скорее всего, будет изменено расписание всех автобусов, если проверка QR-кодов будет осуществляться на остановках.

Перевозчики также просят Правительство на период ограничений предусмотреть помощь перевозчикам, чтобы предприятия не стали банкротами.

На совещании в Доме Правительства Президент РТ Рустам Минниханов анонсировал ужесточение антиковидных мер. Так, через две недели планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе. Ограничения призваны пресечь распространение Covid-19 в республике. Так, по состоянию на 7 ноября еще 228 татарстанцев заразились коронавирусом за последние сутки.

Напомним, из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Регионы могут продлить режим после 7-го числа исходя из текущей эпидситуации. В Татарстане решили не продлевать нерабочие дни.