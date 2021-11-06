Рустам Минниханов: в Татарстане будут ужесточены антиковидные меры

Ситуация с коронавирусом в Татарстане вынуждает вводить новые ограничительные меры. Введенный ранее режим нерабочих дней в Татарстане не будет продлен после 7 ноября, однако строгие ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, заявил Президент РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Президент РТ сообщил, что в республике будут ужесточены антиковидные меры. Через две недели планируется приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе.

«В мой адрес обращается огромное количество людей с жалобами о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Там же очень много людей, их не рассадишь. Ты представляешь угрозу для другого человека», — сказал Рустам Минниханов.

В связи с этим через две недели лица старше 18 лет смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Для обеспечения контроля Президент РТ поручил разработать форму электронного варианта справки о медицинском противопоказании вакцинации (медотвод).

Рустам Минниханов рекомендовал организовать учебный процесс в вузах с допуском лиц старше 18 лет на очные занятия с предоставлением QR-кода или справки о медотводе. Он также сообщил об обязательной вакцинации профессорско-преподавательского состава и всех сотрудников учебных заведений.

Президент РТ напомнил, что постановлением Главного государственного санитарного врача республики предписано с 9 ноября отстранять от работы сотрудников, которые не получили первую прививку, за исключением лиц имеющих медотвод или переболевших в течение последних 6 месяцев.

Рустам Минниханов отметил недостаточные темпы вакцинации среди лиц старше 60 лет: «Среди умерших от коронавируса доля пожилых людей достигает 85%. Это огромная цифра. Им бы еще жить и жить. Кто-то из них не вакцинировался, кто-то поздно сделал прививку и не успел выработать антитела. Это статистика. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет».