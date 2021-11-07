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Здоровье
7 ноября 2021  11:55

Еще 228 татарстанцев заболели Covid-19

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За последние сутки 228 жителей Татарстана заболели новой коронавирусной инфекцией, трое человек заразились, будучи за пределами республики. Все остальные случаи являются контактными. 

«57 человек госпитализировано, 171 получает лечение на дому», — сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Больше половины случаев были зафиксированы в Казани (154). В Набережных Челнах заболели 26 человек, в Альметьевском районе — девять, в Зеленодольском — семь, в Нижнекамском — пять, в Елабужском — три. 

По два случая Covid-19 было выявлено в Балтасинском, Высокогорском, Лениногорском и Тетюшском районах, по одному — в Агрызском, Азнакаевском, Апастовском, Арском, Бугульминском, Буинском, Заинском, Лаишевском, Мамадышском, Менделеевском, Нурлатском, Пестречинском, Сармановском, Спасском, Черемшанском и Ютазинском муниципалитетах. 

Общее количество covid-случаев в республике с начала пандемии составило более 32,1 тыс. Выздоровели 25,9 тыс. человек, включая 48 за последние сутки.

#Коронавирус
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