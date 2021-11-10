Переписной участок в казанском КЦ «Московский» за день посещает до 15 человек

Переписной участок №21 в КЦ «Московский» в Казани в среднем за день посещают 10-15 человек. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» контролер участка Роза Кутузова.

«На участке пусто не бывает, за день переписываю в среднем около 10-15 человек. Сюда в основном приходят люди пенсионного возраста, старше 60 лет. Они такие добрые и улыбчивые, дарят много положительных эмоций. Вечером иногда заходит рабочая молодежь, но редко», – сказала она.

Роза Кутузова переписывает одного посетителя буквально за пять-шесть минут. Никаких документов с участников переписи она, как и другие контролеры и переписчики, не спрашивает. Ответы на вопросы заполняет со слов людей. При желании посетители участка могут отказаться отвечать на некоторые вопросы.

«Самое главное – никому не грубить. Во время работы я стараюсь быть доброжелательной, улыбчивой и общительной. Все люди ведь разные, стараюсь найти подход к каждому», – пояснила контролер.

Помимо дежурств на переписном участке в ее обязанности входит контроль за работой шести переписчиков, которые ходят по домам. Всего за время переписи-2021 они должны обойти 250 квартир в Московском районе Казани. О своей работе переписчики отчитываются контролеру каждый вечер. В настоящее время они обошли примерно 80% квартир. Если кого-то не застали дома, то ходят повторно. К 14 ноября как раз успеют обойти всех, отметила Кутузова.

Для проведения переписи по республике отобрано более 1,1 тыс. контролеров, более 7 тыс. переписчиков и 58 инструкторов. Всего в проведении ВПН-2021 в Татарстане задействовано более 8,5 тыс. человек. Впервые к переписи привлечены 485 волонтеров. Это студенты, школьники в возрасте от 16 лет и взрослые до 55 лет. Они работают на стационарных переписных участках в МФЦ, отвечают на общие вопросы о переписи и возможностях пройти ее онлайн, а также консультируют тех, кому нужна помощь в интернет-переписи.

Всероссийская перепись населения завершится 14 ноября. Предварительные итоги акции подведут в апреле следующего года, окончательные – до конца 2022 года. Полученные данные позволят в дальнейшем сформировать государственные программы в различных сферах общественной жизни страны. В переписной кампании уже приняли участие Президент России Владимир Путин и Премьер-министр страны Михаил Мишустин, Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.